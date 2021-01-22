Жительница Ижевска хотела убить бывшего мужа, чтобы получать пособие
Жительница Ижевска искала киллера для бывшего мужа, чтобы получать пособие по потере кормильца. Об этом сообщили «Вести».
По данным «Мира 24», она обратилась к знакомому, который имел ранее судимость. Женщина пообещала ему 10 тысяч рублей за убийство бывшего супруга. Знакомый попытался ее отговорить, а потом обратился в полицию.
Сейчас женщина задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму». За это ей грозит тюремный срок до 20 лет.