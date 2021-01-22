Жительница Ижевска хотела убить бывшего мужа, чтобы получать пособие

По данным «Мира 24», она обратилась к знакомому, который имел ранее судимость. Женщина пообещала ему 10 тысяч рублей за убийство бывшего супруга. Знакомый попытался ее отговорить, а потом обратился в полицию.

Сейчас женщина задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму». За это ей грозит тюремный срок до 20 лет.