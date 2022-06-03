Жительница Иванова стала жертвой мошенников во время поиска работы
Жительница Иванова стала жертвой мошенников во время поиска работы через интернет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.
Пострадавшая обратила внимание на одну из вакансий и связалась с потенциальным работодателем с помощью мессенджера. После собеседования злоумышленник скинул пострадавшей анкету, в которую необходимо было внести информацию о себе. В анкете в том числе был пункт, где необходимо было заполнить данные карты. Женщина не заподозрила обман и внесла реквизиты. После заполнения анкеты с ее карты сняли 60 тысяч рублей.