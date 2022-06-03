Жительница Иванова стала жертвой мошенников во время поиска работы через интернет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

Пострадавшая обратила внимание на одну из вакансий и связалась с потенциальным работодателем с помощью мессенджера. После собеседования злоумышленник скинул пострадавшей анкету, в которую необходимо было внести информацию о себе. В анкете в том числе был пункт, где необходимо было заполнить данные карты. Женщина не заподозрила обман и внесла реквизиты. После заполнения анкеты с ее карты сняли 60 тысяч рублей.