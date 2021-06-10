Жительница Иванова прошла опрос и лишилась 78 тысяч рублей

Жительница Иванова хотела заработать на прохождении опроса и в результате лишилась своих денег. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Она увидела в интернете объявление, в котором якобы известный банк предложил пройти опрос за тысячу рублей. Женщина прошла его и.в конце оставила номер телефона.

Потом ей позвонил мошенник под видом сотрудника банка и попросила назвать данные карты для получения денег. В результате со счета женщины списали 78 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что она читала о таких мошеннических схемах в интернете и даже в объявлении у подъезда. Заведено уголовное дело.