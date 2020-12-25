Жительница Иркутской области собирала деньги на похороны живого сына
«Сотрудники полиции задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ („Мошенничество“)», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранителям о мошеннице рассказала ее знакомая. Женщина увидела сообщение в соцсетях о сборе средств на похороны и отправила деньги. Позже она узнала, что ребенок жив.
«В декабре я разместила объявление о том, что умер мой ребенок, с целью сбора денежных средств, после чего мне стали переводить деньги. На самом деле ребенок живой. <…> Деньги собирала для использования в личных целях», — рассказала во время допроса мать мальчика.
В пресс-службе уточнили, что женщина состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних. Она ненадлежащим образом воспитывала и содержала сына. Мальчика несколько месяцев назад забрали у родительницы и отправили в центр помощи семьи и детям.