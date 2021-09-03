Жительница Иркутска развела ухажеров на 1,5 миллиона рублей

Интернет-обольстительница из Иркутска развела своих ухажеров на 1,5 миллиона рублей. За два года жертвами 40-летней дамы стали несколько мужчин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

С помощью фейковых фото привлекательных девушек интернет-обольстительница завязала переписку с несколькими жителями Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей. Для мужчин у нее была припасена трагическая история о необходимости сбора денег для лечения маленькой тяжелобольной дочери.

Как только сострадательные мужчины переводили деньги, их собеседница пропадала, удалив свои аккаунты.

Найти роковую даму смогли правоохранители. Сейчас женщина задержана и находится под домашним арестом. Ее подозревают в серии преступлений по статье «Мошенничество» с использованием соцсетей. Правоохранители уже возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

В ходе обысков у подозреваемой были изъяты банковские и сим-карты, сотовые телефоны, ноутбук и другие предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел.

Несовершеннолетних детей у интернет-обольстительницы нет.