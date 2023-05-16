Криминал 16 мая 2023, 11:06 Жительница Ингушетии продала новорожденного ребенка подруге — Shot Shot: жительница Ингушетии продала новорожденного сына подруге за 400 тысяч рублей piqsels

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Женщина, проживающая в Сунженском районе Ингушетии, продала новорожденного сына. Ребенка купила у нее 32-летняя подруга, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, женщины договорились о продаже младенца заранее. Подруга, купившая малыша, пошла на это, поскольку не могла иметь детей.

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Сразу после родов 30-летняя биологическая мать отправилась к покупательнице в Карабулак, чтобы отдать ей ребенка. Жительница Ингушетии получила за сына 400 тысяч рублей.

Продавшая ребенка женщина стала обвиняемой по статье «Торговля людьми». Она может попасть в тюрьму на 10 лет.

Покупательница заверила, что стала очень счастлива с появлением ребенка. Она выразила готовность растить малыша в любви и заботе. Дальнейшую судьбу мальчика определят надзорные органы.

Ранее жительница Екатеринбурга получила пять лет колонии за попытку продать своего семилетнего сына через соцсети. Женщина хотела передать ребенка в другую семью за 300 тысяч рублей.