Криминал 01 декабря 2022, 12:14 Жительница Индии жестоко убила отбиравшего у нее деньги мужа

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Жительница Индии расчленила мужа за то, что он регулярно отбирал у нее деньги. Останки мужчины она раскидала по всему городу. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Indian Express.

В убийстве пострадавшего принимал участие в том числе и его сын. Родственники подмешали мужчине в алкоголь снотворное, после чего перерезали ему горло и расчленили. При этом ни один из родственников погибшего не обратился в полицию с заявлением о пропаже мужчины.

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Задержать злоумышленницу удалось лишь спустя несколько месяцев. Женщина призналась, что не смогла больше выдерживать тиранию мужа. Она рассказала, что пострадавший регулярно обманывал ее, отнимал деньги и домогался ее сестры.

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