25 ноября 2022, 06:10
Жительница ХМАО ударила ножом своего партнера за просьбу прекратить пить
Пьяная женщина в ХМАО напала на своего партнера, потому что он попросил ее прекратить пить. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на полиция города Белоярск.
Происшествие случилось во время застолья с гостями, на котором хозяйка перепила. Сначала злоумышленница ударила мужчину по лицу, а затем пырнула ножом. Гости пары вызвали скорую помощь.
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Женщину задержали. Также известно, что пострадавший сам был судим за нанесение тяжкого вреда здоровья.
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ХМАО
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