Криминал 25 ноября 2022, 06:10 Жительница ХМАО ударила ножом своего партнера за просьбу прекратить пить

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Пьяная женщина в ХМАО напала на своего партнера, потому что он попросил ее прекратить пить. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на полиция города Белоярск.

Происшествие случилось во время застолья с гостями, на котором хозяйка перепила. Сначала злоумышленница ударила мужчину по лицу, а затем пырнула ножом. Гости пары вызвали скорую помощь.

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Женщину задержали. Также известно, что пострадавший сам был судим за нанесение тяжкого вреда здоровья.

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