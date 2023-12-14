Криминал 14 декабря 2023, 17:23 Жительница ХМАО отдала мошенникам миллион рублей

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В полицию Урая обратилась 50-летняя местная жительница, которая потеряла из-за мошенников более миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

Женщина увидела рекламу инвестиций в интернете, перешла на сайт и оставила там свои контакты. С ней связалась неизвестная, которая сказала, что нужно скачать специальное приложение и перевести деньги на сторонние счета. Когда доверчивая жительница Урая «вложила» более миллиона рублей, представители компании пропали.

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Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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