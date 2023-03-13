Криминал 13 марта 2023, 22:25 Жительница ХМАО ограбила бывшего любовника во время расставания

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Жительница ХМАО ограбила своего любовника во время расставания. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Сургутскому району.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что у него со счета пропали 14 тысяч рублей.

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Спустя время полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась бывшая 24-летняя возлюбленная пострадавшего. Девушка призналась, что намеревалась расстаться с парнем и украла у него деньги. Средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

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«Девушка рассчитывала, что потерпевший не будет обращаться в полицию и простит ей данное деяние», — подчеркнули в ведомстве.