Жительница ХМАО обокрала квартиру, чтобы купить кроссовки | 360°

19 октября 2022, 17:09
Жительница ХМАО обокрала квартиру, чтобы купить кроссовки
Воровка украла из квартиры в ХМАО шесть тысяч рублей и купила себе кроссовки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт управления МВД России по региону.
В ведомстве уточнили, что злоумышленница похитила деньги «открыто» и «без применения насилия». На нее завели уголовное дело.
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Сейчас подозреваемая под подпиской о невыезде. Выяснилось, у нее уже было несколько судимостей.
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