Жительница ХМАО обокрала квартиру, чтобы купить кроссовки | 360°

Криминал 19 октября 2022, 17:09 Жительница ХМАО обокрала квартиру, чтобы купить кроссовки

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Воровка украла из квартиры в ХМАО шесть тысяч рублей и купила себе кроссовки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что злоумышленница похитила деньги «открыто» и «без применения насилия». На нее завели уголовное дело.

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Сейчас подозреваемая под подпиской о невыезде. Выяснилось, у нее уже было несколько судимостей.

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