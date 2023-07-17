Криминал 17 июля 2023, 02:34 Жительница Хабаровского края зарезала третьего по счету мужа Freepik

Читать 360tv в

Жительницу села Уська-Орочская Хабаровского края обвинили в убийстве своего третьего мужа. Женщина ударила супруга ножом в грудь. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что 9 июля в доме семейной пары случился скандал. По версии следствия, в результате конфликта женщина напала на 50-летнего супруга и ударила его ножом в грудь.

Реклама

Как рассказал источник сайта в правоохранительных органах, умерший муж был третьим законным избранником подозреваемой. С ним она познакомилась, когда сидела в тюрьме за убийство второго по счету супруга. Когда вдова освободилась, то вышла замуж за нового возлюбленного. Однако история любви закончилась также, как и в прошлый раз.

Первый муж женщины умер при похожих обстоятельствах. Все расправы подозреваемая совершала по отработанной схеме — удар ножом в грудь.

«В общей сложности она убила троих мужей», — заявила изданию старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Ранее стало известно, что ревнивый супруг устроил казнь жены в Нижнем Новгороде. По версии следствия, днем на улице мужчина набросился на избранницу с ножом.