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    03 сентября 2021, 14:20

    Жительница Хабаровского края попыталась убить мужа вилкой

    Редакция сайта 360

    В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пригрозила убийством своему мужу. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.

    Житель города Вяземский пытался воспитывать свою жену, которая, по его мнению, злоупотребляла алкоголем и не убиралась в доме. Пьяная женщина обиделась на супруга и приставила к его горлу вилку, пригрозив убить. Вырвавшись от супруги, мужчина обратился за помощью к правоохранителям.