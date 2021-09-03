Жительница Хабаровского края попыталась убить мужа вилкой

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пригрозила убийством своему мужу. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.

Житель города Вяземский пытался воспитывать свою жену, которая, по его мнению, злоупотребляла алкоголем и не убиралась в доме. Пьяная женщина обиделась на супруга и приставила к его горлу вилку, пригрозив убить. Вырвавшись от супруги, мужчина обратился за помощью к правоохранителям.