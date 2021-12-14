Жительница Гусь-Хрустального пойдет под суд за хранение около 600 г наркотиков
Жительница города Гуль-Хрустальный хранила в принадлежащей ей хозпостройке наркотики. Общий вес запрещенных веществ составлял около 600 граммов. Об этом сообщил «Царьград».
Следователи изъяли у злоумышленницы вещества. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
Девушка свою вину полностью признала, а также выразила раскаяние в совершенном преступлении. Уголовное дело направили в Гусь-Хрустальный городской суд.