Криминал 28 июня 2023, 18:42 Жительница города Юность попыталась перевезти в машине свыше 300 контейнеров черной икры

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Сотрудники органов остановили на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре жительницу города Юность. Женщина перевозила в автомобиле черную икру. Об этом сообщил Transsibinfo со ссылкой на пресс-службу следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре Следственного комитета России.

Ситуация произошла 18 мая. В автомобиле злоумышленницы обнаружили 317 пластиковых контейнеров объемом поллитра и два контейнера объемом четверть литра, которые содержали черную икру осетровых видов рыб.

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Против нее возбудили уголовное дело из-за незаконной добычи и перевозки ценных водных биологических ресурсов. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.