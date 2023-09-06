Криминал 06 сентября 2023, 17:25 Жительница Екатеринбурга тайно продала квартиру матери, чтобы погасить кредиты

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В Екатеринбурге будут судить 32-летнюю местную жительницу, которая обманом продала квартиру матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что женщина выкрала документы на квартиру, принадлежащие ее матери, и с помощью подельника продала недвижимость. Полученные деньги она потратила на оплату кредитов.

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Когда обман вскрылся, женщину обвинили в мошенничестве. Теперь ее ждет суд.

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