Криминал 14 сентября 2023, 14:59 Жительница Екатеринбурга стала заложницей пилота E1.RU: мужчина в Екатеринбурге взял в заложники девушку РИА «Новости»

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В Екатеринбурге мужчина взял в заложники девушку и удерживал ее в квартире на улице Авиаторов. Правоохранители прибыли на место и освободили пострадавшую, сообщил портал E1.RU.

Сестра заложницы указала, что екатеринбурженка отправила ей сообщение: «Спаси меня». После этого девушка не брала трубку.

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«Максим работает пилотом. Он удерживает сестру у себя в квартире, избил ее и не выпускает. <…> Не дает ей телефон», — рассказала родственница потерпевшей.

Силовики и спецназ Росгвардии установили адрес подозреваемого и прибыли на место. Сначала мужчина отказывался открывать дверь. Правоохранители решили штурмовать помещение. Однако в самый последний момент заложницу освободили. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Полиция начала работу с мужчиной, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы его поступка.

Ранее житель Нижнего Тагила взял в заложники свою жену и ребенка. Злоумышленника задержали и поместили в больницу. До этого он находился на учете у врача-психиатра.