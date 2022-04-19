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    19 апреля 2022, 15:37

    Жительница Екатеринбурга сядет на 12 лет за сожжение бездомного

    Дарья Морозова

    Женщину приговорили к 12 годам тюрьму за то, что она заживо сожгла бездомного мужчину в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По данным следствия, она гуляла с друзьями и увидела на улице двух спящих мужчин. Женщина облила одного из них горючей жидкостью, которую нашла рядом с ними, и поднесла к его одежде горящую зажигалку. Мужчина в результате скончался.

    Злоумышленница заявила, что облила его, чтобы разбудить, и якобы она не знала, что жидкость легко воспламеняется, так как не различала запахи из-за коронавируса.

    Суд признал женщину виновной.