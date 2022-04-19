Жительница Екатеринбурга сядет на 12 лет за сожжение бездомного

Женщину приговорили к 12 годам тюрьму за то, что она заживо сожгла бездомного мужчину в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным следствия, она гуляла с друзьями и увидела на улице двух спящих мужчин. Женщина облила одного из них горючей жидкостью, которую нашла рядом с ними, и поднесла к его одежде горящую зажигалку. Мужчина в результате скончался.

Злоумышленница заявила, что облила его, чтобы разбудить, и якобы она не знала, что жидкость легко воспламеняется, так как не различала запахи из-за коронавируса.

Суд признал женщину виновной.