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    25 сентября 2020, 12:43

    Жительница Екатеринбурга перевела аферистам более одного миллиона рублей

    Анастасия Кременчугская

    В полицию Екатеринбурга обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала, что мошенники украли у нее миллион рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по региону.

    Днем ранее ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги.

    Звонивший назвал полные данные женщины. Мужчина рассказал, что ей нужно обратно привязать свой номер к личному кабинету банка, а также сообщить ему коды, которые придут по смс. Звонивший убедил перевести ему деньги. В итоге, сумма ущерба составила 1 миллион 223 тысячи рублей.

    Новости SMI.FM