Жительница Екатеринбурга перевела аферистам более одного миллиона рублей

Днем ранее ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги.

Звонивший назвал полные данные женщины. Мужчина рассказал, что ей нужно обратно привязать свой номер к личному кабинету банка, а также сообщить ему коды, которые придут по смс. Звонивший убедил перевести ему деньги. В итоге, сумма ущерба составила 1 миллион 223 тысячи рублей.