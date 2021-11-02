Жительница Ейка убила знакомую

31-летняя местная жительница Ейска убила свою знакомую за то, что она пожаловалась на нее в полицию. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла на улице Октябрьской в Ейске. Подозреваемая распивала алкоголь с 38-летней женщиной в гостях у своих знакомых. В какой-то момент фигурантка предъявила своей знакомой претензии за то, что она пожаловалась на нее в полицию. Между женщинами завязалась драка. В результате 31-летняя женщина нанесла оппонентке два удара по голове, после чего продолжила пить.

Когда пострадавшая перестала подавать признаки жизни, на место вызвали скрою и правоохранителей. Врачи констатировали смерть потерпевшей. В результате нападавшую задержали. Ей грозит уголовный срок.