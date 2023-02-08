Криминал 08 февраля 2023, 15:42 Жительница Чикаго хранила тело 96-летней матери в морозильнике на протяжении двух лет

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Жительница города Чикаго в штате Иллинойс (США) на протяжении двух лет хранила в морозильнике тело своей 96-летней матери. При этом злоумышленница присвоила себе документы погибшей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на NBC News.

С заявлением в полицию обратилась жительница Кентукки. Она рассказала, что ее бабушка на протяжении долгого времени не выхода на связь. Сотрудники органов пришли в дом проживания пенсионерки и обнаружили в гараже морозильную камеру, где находилось тело женщины.

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Вместе с погибшей проживала ее 69-летняя дочь, которая пользовалась документами матери. Полицейские задержали подозреваемую. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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