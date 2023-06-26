Криминал 26 июня 2023, 23:30 Жительница Челябинской области убила ножом свою свекровь

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Жительница Златоуста Челябинской области убила свою свекровь, которая страдала деменцией. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Преступление женщина совершила в марте 2022 года. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения схватила нож и по меньшей мере шесть раз ударила им 75-летнюю мать своего мужа. При этом пенсионерка страдала деменцией. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

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В результате женщину приговорили к заключению сроком на 10 лет и два месяца.