Криминал 28 ноября 2023, 15:40 Жительница Челябинской области лишилась более 350 тыс руб во время розыгрыша

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В Челябинской области правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества. Жительница Копейска попалась на уловки злоумышленников во время розыгрыша, лишившись 370 тысяч рублей. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Потерпевшая рассказала, что наткнулась на сообщество, в котором каждый день неизвестные люди выкладывали посты о выигрышах больших сумм денег. Она перевела организаторам более 370 тысяч рублей, после чего ее удалили из чата в сообществе.