Криминал 12 мая 2023, 19:40 Жительница Челябинска убила своего сожителя сковородкой

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Жительницу Челябинска заключили под стражу за убийство сожителя сковородкой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она забила своего сожителя чугунной сковородой, нанеся ему удары по телу, ногам и голове. Мужчина погиб от полученных травм.

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Злоумышленницу задержали на месте преступления. Она признала свою вину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Неумышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека».