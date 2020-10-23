Жительница Челябинска перевела мошенникам около 2 млн

Местной жительнице позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счетам. Для сохранения денег неизвестный посоветовал перевести накопления на безопасный счет. По этой причине 42-летняя женщина назвала ему коды из СМС-сообщений.

В итоге жертва мошеннической схемы потеряла 35 тысяч рублей.

Позже тот же лжесотрудник позвонил снова и заявил, что на имя пострадавшей оформлен кредит — около двух миллионов рублей. Для отмены операции злоумышленник попросил в тоновом режиме продиктовать ему код отмены операции из СМС, а потом перевести поступившие на счет деньги на безопасные счета. В связи с этим жительница Челябинска совершила более 120 операций и перевела злоумышленникам около двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальная санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.