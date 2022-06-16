Жительница Челябинска отправила незнакомому заключенному 230 тысяч рублей

Жительница Челябинска переписывалась с заключенным и в результате отправила ему в долг 230 тысяч рублей. Мужчина деньги не вернул. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Оказалось, что мужчина уже вышел из тюрьмы, но возвращать долг и не планировал. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция призвала людей к осторожности во время переписок с незнакомцами и рекомендовала не отправлять им деньги.