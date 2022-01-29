Жительница Бузулука перечислила лжегенералу НАТО миллион рублей

В Бузулуке Оренбургской области женщина осталась с кредитом более чем на миллион рублей и без возлюбленного — «генерала» НАТО. Историю виртуального романа, который обернулся мошенничеством, рассказал сайт 56orb.ru.

В полицию обратилась 55-летняя женщина из Бузулукского района. Она рассказала историю о том, как познакомилась с мужчиной по имени Берн. Он представился военным генерал-майором НАТО из Германии.

Почти полгода, с августа 2021-го до января 2022-го, они общались по интернету. Вскоре мужчина заявил, что хотел бы переехать в Россию к своей возлюбленной, однако денег на переезд у «генерала» почему-то не оказалось. Женщина не раздумывая взяла несколько кредитов. За четыре месяца влюбленная жительница Бузулука отправила лжегенералу в общей сложности 1 186 100 рублей. Однако он так и не приехал.

Вскоре связь с ним пропала, а с зарплаты начали списывать проценты по кредитам. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Однако найти злоумышленника без каких-либо данных о его реальной личности и местонахождении будет непросто.