Жительница Брянска пыталась дать взятку, чтобы посадить мужа за преступление против России

Следователи задержали жительницу Брянска по подозрению в даче взятки сотруднику полиции, говорится на сайте областного СК. По версии следствия, женщина просила сфальсифицировать уголовное преследование ее мужа для того, чтобы в будущем тот смог обратиться за получением политического убежища в США.

По оперативной информации, 29 сентября жительница Брянска передала следователю полиции 30 000 рублей в сквере имени Карла Маркса. Указанную сумму она передавала за подготовку фиктивных документов с обвинениями ее супруга в преступлении против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. Последствия возможного уголовного преследования, по задумке 37-летней жительницы Брянска, должны были получить дополнительные преференции для получения ее мужем политического убежища в США.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Задержанная призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. Сотрудники СК будут ходатайствовать перед судом о заключении жительницы Брянска под домашний арест.

Взятку сотруднику полиции также пытался дать крымчанин за то, чтобы против него прекратили расследование дела о выращивании конопли. За попытку дачи взятки мужчина понесет наказание.