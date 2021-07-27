Жительница Бийска выбросила из окна грудного ребенка и последовала за ним

Жительница Бийска выбросила из окна седьмого этажа своего трехмесячного ребенка, а затем последовала за ним. Оба выжили, их госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартире остался пятилетний ребенок.

В СК РФ по Алтайскому краю. возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство грудного ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

«По данным следствия, днем 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома выкинула свою трехмесячную дочь, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение», — отметила она.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия. Они выяснили, что женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей — старшему ребенку пять лет. Он не пострадал, хотя в тот момент тоже находился в квартире. Сейчас следователи устанавливают мотивы женщины и все детали случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.