  • Жительница Белгорода и ребенок погибли при пожаре в Белгороде

    04 октября 2019, 12:30

    Анастасия Карпеева

    Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ее ребенка при пожаре в девятиэтажном доме в Белгороде. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    Согласно предварительным данным, 4 октября пожарные ликвидировали огонь в одной из квартир многоэтажек. После тушения спасатели обнаружили в доме тела 33-летней женщины и ее восьмилетнего ребенка. В пожаре выжил еще один ребенок погибшей, его доставили в больницу.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Обстоятельства случившегося устанавливаются.