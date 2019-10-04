Жительница Белгорода и ребенок погибли при пожаре в Белгороде

Согласно предварительным данным, 4 октября пожарные ликвидировали огонь в одной из квартир многоэтажек. После тушения спасатели обнаружили в доме тела 33-летней женщины и ее восьмилетнего ребенка. В пожаре выжил еще один ребенок погибшей, его доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Обстоятельства случившегося устанавливаются.