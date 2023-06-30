Криминал 30 июня 2023, 15:32 Жительница Башкирии испугалась своего жениха и напала на него с ножом

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Многодетная мать из Башкирии напала на своего жениха с ножом и убила его. Об этом сообщил mkset.ru.

По словам женщины, возлюбленный напугал ее во время приготовления еды, из-за чего она якобы случайно ударила его ножом.

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Когда приехала скорая, пострадавший был еще жив и заявил, что якобы сам напоролся на нож. Однако эти данные позже опровергли судмедэксперты, которые установили, что ножевых ранений было два. Свидетели также отметили, что женщина была пьяна в момент совершения преступления.

Суд приговорил многодетную мать к восьми годам в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком нагод.