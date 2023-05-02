Криминал 02 мая 2023, 13:05 Жительница Барнаула предстанет перед судом за организацию убийства невестки

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Уголовное дело возбудили против 57-летней жительницы Барнаула, которая обвиняется в организации заказного убийства своей невестки. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.

По версии следствия, зимой женщина встретилась с исполнителем и обсудила детали предстоящего убийства. Планировалось, что преступление произойдет в тот момент, когда невестка отправится к своим родственникам в другой регион.