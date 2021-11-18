Жительница Арзамаса задержана по подозрению в 34 кражах. Видео

Полицейские Арзамаса задержали 37-летнюю жительницу города по подозрению в 34 кражах, совершенных в крупных супермаркетах города. Женщина уже имеет несколько судимостей за подобные преступления.

Как стало известно «МВД-Медиа», задержанная вышла на свободу весной этого года. Но она решила продолжить незаконную деятельность. Женщина обложила изнутри свою сумку материалом, подавляющим сигнал антикражных меток. Это позволило ей без помех выносить украденное из магазинов.

«Камеры видеонаблюдения не могли помочь в разоблачении злоумышленницы, так как она каждый раз, идя на преступление, кардинально меняла имидж: пользовалась париками, надевала различные головные уборы, очки, экспериментировала с цветовой гаммой и фасонами одежды», — сообщил портал.

Женщина грабила магазины Арзамаса почти каждый день. Чаще всего он выносила, одежду, парфюмерию, кофе, колбасу и конфеты. Украденное она продавала на местном рынке. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Расследование продолжается.

Накануне стало известно, что 22-летний самарец ограбил семь пензенских магазинов на общую сумму в 400 тысяч рублей. Он намеревался посетить с этой же целью Саранск, а затем вернуться домой.