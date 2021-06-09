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    09 июня 2021, 11:17

    Жительница Архангельской области убила отца из-за того, что он ел суп из кастрюли

    Наза Салех Захи

    Женщину из Плесецкого района Архангельской области задержали за убийство отца. Ее разозлило, что пенсионер ел суп прямо из кастрюли.

    Жительница Архангельской области убила отца из-за того, что он ел суп из кастрюли

    Как сообщили в региональном СУСК РФ, утром 6 июня у частного дома в поселке Савинский было найдено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. Следователи задержали по подозрению в убийстве его 36-летню дочь.

    «В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли», — говорится в сообщении.

    Во время ссоры дочь ударила отца ножом в спину. Женщина раскаивается в своих действиях. Сейчас идут следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены экспертизы.

    Открыто уголовное дело об убийстве. Следствие намерено просить у суда заключить женщину под стражу.