Жительница Архангельской области убила отца из-за того, что он ел суп из кастрюли

Женщину из Плесецкого района Архангельской области задержали за убийство отца. Ее разозлило, что пенсионер ел суп прямо из кастрюли.

Как сообщили в региональном СУСК РФ, утром 6 июня у частного дома в поселке Савинский было найдено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. Следователи задержали по подозрению в убийстве его 36-летню дочь.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли», — говорится в сообщении.

Во время ссоры дочь ударила отца ножом в спину. Женщина раскаивается в своих действиях. Сейчас идут следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены экспертизы.

Открыто уголовное дело об убийстве. Следствие намерено просить у суда заключить женщину под стражу.