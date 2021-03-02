Жительница Архангельской области чуть заживо не сожгла свою мать. Знакомый пострадавшей рассказал подробности

Жительница поселка Савинский Архангельской области решила расправиться со своей матерью: она облила ее горючей жидкостью и подожгла. Женщина выжила. Несостоявшейся убийце грозит срок за покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, вечером 27 февраля подозреваемая решила убить свою мать в квартире дома на улице Цементников. Она заранее припасла легковоспламеняющуюся жидкость, облила ей свою жертву и подожгла.

«Довести умысел, направленный на убийство матери, не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшую с ожогами различной степени своевременно доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана неотложная помощь», — сообщили в региональном СК.

Сосед семьи Сергей Мурашев накануне был у них дома. Об этом он рассказал «360». По его словам, пострадавшая пила вместе со своими знакомыми женщинами. Дочери, которая хотела прикончить мать, в этот момент в квартире не было.

«Да, они пили, конечно. Я пошел спать. Просыпаюсь — все в дыму», — заявил Мурашев.

Собеседник добавил, что напавшая на мать женщина заявилась домой в районе 03:00 «обнюханная» и сразу зашла к себе в комнату. Потом началась ругань, но сосед уже ушел к себе и развязки скандала не видел. По словам других очевидцев, у чуть не сгоревшей заживо женщины «не было волос, лица и почки отказали», а ее дочь сразу куда-то убежала.

Житель соседнего дома Роман Диванов ночью вышел с друзьями покурить и увидел пожар. Парни бросились на помощь людям.

«В итоге смогли вытащить одного мужчину, который сидел там на пятом этаже, и все», — рассказал «360» Роман.

Чуть не убившую свою мать сразу нашли и задержали. На допросе она признала свою вину.