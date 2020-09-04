Жительница алтайского села начала убивать и есть собак. Но дело на нее заводить не стали

Жители алтайского села Зеленая Дубрава пожаловались в полицию на соседку, которая убивала собак. Правоохранители разобрались в ситуации, но заводить уголовное дело не стали. Якобы для женщины поедание собак — способ выживания.

«Отдел полиции по Рубцовскому району МВД России (со слов майора полиции Хочинова Геннадия Викторовича) не нашел основания для возбуждения уголовного дела в отношении жительницы села Зеленая Дубрава по факту жестокого обращения с животными», — сообщила в Facebook депутат горсовета Рубцовска Надежда Дрюпина.

Она пояснила, что 18 июля в соцсетях появилось видео, где женщина била молотком собаку, а затем разделывала еще живое животное. По словам депутата, жителям села приходится постоянно видеть расправы над собаками и слышать лай.

«Полиция Рубцовского района оправдывает деяния живодерки, пытаясь убедить, что это для нее средство выживания, так как она питается этими животными — из разговора с участковым села Зеленая Дубрава», — отметила Дрюпина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю агентству «Банкфакс» подтвердили, что в возбуждении уголовного дела было отказано. Участковый, в свою очередь, от комментариев отказался.