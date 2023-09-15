Криминал 15 сентября 2023, 18:28 Жительница Алтая убила двух детей и покончила с собой СК: на Алтае женщина убила двух сыновей и покончила с собой РИА «Новости»

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В Алтайском крае женщина убила восьмимесячного и трехлетнего сыновей, а затем свела счеты с жизнью. Она оставила предсмертную записку. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК России.

В пятницу, 15 сентября, в квартире одной из многоэтажек Барнаула обнаружили тела двух детей — трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Их мать свела счеты с жизнью в соседнем доме.

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«При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших», — уточнила помощник руководителя регионального следственного управления Ольга Чеснокова.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетних. Правоохранители установят причины произошедшего.

«Расследование <…> находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю», — указала Чеснокова.

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