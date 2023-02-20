20 февраля 2023, 18:53
Жительница Алтая подожгла собственную дочь на глазах у сына
Женщина подожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына на Алтае. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, местная жительница привела своих детей на склад, облила малолетнюю дочь и подожгла ее. Свидетелем зверского преступления стал восьмилетний мальчик.
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Отмечается, что семья была признана неблагополучной, женщину задержали.
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Преступления
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