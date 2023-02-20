Криминал 20 февраля 2023, 18:53 Жительница Алтая подожгла собственную дочь на глазах у сына

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Женщина подожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына на Алтае. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, местная жительница привела своих детей на склад, облила малолетнюю дочь и подожгла ее. Свидетелем зверского преступления стал восьмилетний мальчик.

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Отмечается, что семья была признана неблагополучной, женщину задержали.

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