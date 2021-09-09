Жительниц Новосибирска осудят за незаконную организацию азартных игр

Двух женщин из Новосибирске подозревают в организации подпольного игрового клуба. Об этом сообщил «Царьград».

Как сообщили в полиции, «заведение работало круглосуточно, в залах постоянно находился администратор и охранник, помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения». Их ждет суд по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Полицейские уже ликвидировали игорное заведение. Из здания изъяли 27 системных блоков, три сотовых телефона, роутер, более 250 банковских карт, а также документы, которые подтвердили незаконную деятельность клуба.