Криминал 20 марта 2024, 11:55 Жительниц Челябинской области осудили за похищение соперницы

Читать 360tv в

Двум женщинам из Каслей вынесли приговор за то, что они похитили соперницу и заставили ее копать себе могилу. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В апреле прошлого года две подруги из ревности похитили женщину, избили ее, привезли в лес, где заставили копать себе могилу и угрожали убийством. Потом они бросили жертву в глуши и уехали. До суда обвиняемые компенсировали женщине 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Суд приговорил каждую к четырем годам колонии общего режима.

Авторы: