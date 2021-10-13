Жителю Забайкалья вынесут приговор за организацию наркопритона

Правоохранительные органы задержали жителя Забайкалья, который организовал в Ингодинском районе Читы выращивание конопли. Информацию о наркопритоне полицейским удалось получить из одного частного дома. Об этом написал «Царьград».

По информации следствия, мужчина 1973 года рождения предоставлял свой дачный домик гостям, употреблявшим наркотики. Хозяин дома вместе с приглашенными также курил каннабис. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до четырех лет.