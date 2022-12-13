Криминал 13 декабря 2022, 15:25 Жителю Волгограда вынесли наказание за убийство брата

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В Волгограде суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который убил своего брата-близнеца. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на судебное ведомство.

По информации правоохранителей, во время ссоры с братом обвиняемый схватил молоток и несколько раз ударил родственника в область головы. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

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Суд приговорил волгоградца к 8,5 года колонии строгого режима.

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