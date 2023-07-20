Криминал 20 июля 2023, 16:14 Жителю Уфы вынесли наказание за неудачную шутку над соседями после разогретого на плите патрона

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Калининский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который во время застолья напугал своего гостя и соседей хлопком от разогретого на плите патрона. Об этом написал сайт kp.ru.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина решил подшутить над гостем и разогрел на плите холостой патрон. Соседи услышали звуки и вызвали полицию, сообщил mkset.ru.

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Правоохранители нашли у уфимца около 2,5 килограмма пороха и обрез охотничьего ружья. Мужчине назначили 6,5 года условного срока и штраф 10 тысяч рублей.