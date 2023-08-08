Криминал 08 августа 2023, 19:31 Жителю Тюменской области сломали нос и глазницу за то, что он помешал компании отдыхать

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Жителя Ишима Тюменской области избили и сломали ему нос и глазницу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Мужчина мешал компании молодых людей отдыхать в кафе. Поэтому один из юношей решил конфликт силой и избил нарушителя спокойствия, сломав ему нос и глазницу.

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Пострадавший обратился в больницу. Подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения и задержали. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.