Криминал 15 марта 2023, 14:56 Жителю Серпухова дали 24 года за убийство ребенка СК: житель Серпухова получил 24 года за убийство и изнасилование девочки РИА «Новости»

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Александра Семина из Серпухова приговорили к 24 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве и изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Приговором судьи Московского областного суда Семину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — уточнили в ведомстве.

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Семина признали виновным по статьям УК РФ «Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование малолетней», «Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц», «Развратные действия», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

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По данным следствия, мужчина 22 июля 2018 года обманом увел с детской площадки в Серпухове пятилетнюю девочку. У себя дома он совершил над ней преступления против половой неприкосновенности, а потом задушил.

Преступник положил труп ребенка в спортивную сумку и отнес в безлюдное место. СК выяснил, что Семин также совершал развратные действия в отношении двух малолетних девочек и в отношении несовершеннолетней в 2015 и 2017 годах. Результаты психологической экспертизы показали, что мужчина вменяемый.