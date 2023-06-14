Криминал 14 июня 2023, 14:23 Жителю Ростовской области вынесли наказание за пособничество в убийстве спустя 25 лет

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В Ростовской области суд вынес приговор местному жителю, который 25 лет скрывался от следствия после пособничестве в убийстве. Об этом написал сайт kp.ru.

Преступление произошло в августе 1997 года в поселке Чертково. Трое мужчин напали на водителя и пассажира автомобиля Audi-80 с целью отобрать дорогую машину. Злоумышленники избили жертв, а затем связали и погрузили в багажник. Затем двое нападавших привязали к ногам мужчин гири и сбросили их в воду.

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Убийц удалось задержать еще в 1999 и 2012 годах, а третий, который заметал следы преступления, все это время скрывался в Казахстане. Мужчину экстрадировали в Россию в 2022 году. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.