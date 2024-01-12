12 января 2024, 16:17
Жителю Ростовской области, который хотел присоединиться к террористам в Сирии, огласили приговор
Южный окружной военный суд Ростовской области вынес наказание местному жителю, который хотел присоединиться к группировке террористов, расположенной в Сирии. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.
В 2022 году мужчина готовился к вступлению в запрещенную в России террористическую организацию и просил боевиков помочь добраться до Сирии через Турцию.
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Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, а также приговорили к тюремному заключению сроком на семь лет.
Суд
Терроризм
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