Криминал 18 января 2023, 13:46 Жителю Республики Коми вынесли наказание за убийство 25-летней давности

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В Крыму суд вынес приговор жителю Республики Коми, который 25 лет назад убил пенсионерку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу крымского Следкома.

В августе 1998 года мужчина приехал на отдых в Феодосию, где арендовал дом у местной пенсионерки. В состоянии алкогольного опьянения он проник в комнату женщины, чтобы забрать деньги и ценные вещи, однако был застигнут хозяйкой дома. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку, после чего та скончалась на месте.

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Найти мужчину удалось спустя несколько лет в Ухте. Его этапировали в Феодосию для расследования. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 8,6 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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