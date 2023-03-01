Криминал 01 марта 2023, 19:08 Жителю Подмосковья вынесут приговор за преступление 25-летней давности СК направил в суд дело о преступлении жителя Подмосковья 25-летней давности РИА «Новости»

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Житель Подольска предстанет перед судом по обвинению в преступлении, которое он совершил четверть века назад. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«В Подольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления 25 лет назад», — уточнили в ведомстве.

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Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть. В преступлении обвинили 60-летнего жителя Подмосковья. Его знакомый умер в декабре 1998 года. Все это время преступление оставалось нераскрытым.

В СК пояснили, что месяц назад дело изучил следователь-криминалист. Он установил, что не всех возможных фигурантов проверили на причастность к преступлению. Началось дополнительное следствие.

Сотрудники СК собрали достаточное число доказательств причастности жителя Подмосковья к преступлению, среди них главную роль сыграли показания прямых очевидцев.

В январе жителю Республики Коми вынесли наказание за убийство 25-летней давности.