Жителю Подмосковья дали пожизненный срок за двойное убийство и изнасилования

В Московской области мужчину осудили за изнасилования и убийства. Его жертвами стали три женщины — выжила только одна. Преступник получил пожизненный срок, который будет отбывать в колонии особого режима.

Обвинительный приговор в отношении Владимира Живаева вынес Московский областной суд. Его признали виновным по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, уточнили в областной прокуратуре.

В июле 2007 года Живаев встретился со знакомой 17-летней девушкой. В лесу деревни Нестерово Орехово-Зуевского района он надругался над своей жертвой и после нанес ей минимум 17 ударов тупым и колюще-режущими предметами в разные части тела. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте.

Спустя 12 лет, в январе 2019 года, мужчина предложил незнакомой женщине подвезти ее. Пассажирку он отвез в район деревни Малое Кишнево, изнасиловал и задушил. Труп злоумышленник спрятал в лесу деревни Малая. У жертвы он забрал золотое кольцо, а тело закопал.

Весной этого же года житель Подмосковья забрал из колледжа 19-летнюю приятельницу, которую должен был отвезти домой. Вместо этого он увез девушку в лесополосу недалеко от ДНТ «Старт-2» в Орехово-Зуеве, где, угрожая ножом, подверг насилию. Студентка пообещала не обращаться в полицию, поэтому Живаев ее отпустил.

Суд учел позицию гособвинителя и приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Срок ему предстоит отбывать в исправительной колонии особого режима. С осужденного по иску потерпевшей взыскали четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 5,5 тысячи рублей в счет материального ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.